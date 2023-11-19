В Новокузнецке при падении дерева на легковушку погибли два человека
В Новокузнецке на легковую машину упало дерево. Погибли два человека, пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября. Дерево фактически раздавило машину.
По данным канала, в результате сильнейшего урагана, накрывшего регионы Сибири, пострадали здания, автомобили, деревья.
Так, в Железногорске лист профнастила, сорванный ветром с одного из домов, смял несколько машин, в Красноярске без кровли остались школа и нежилое здание.
В Омске наблюдаются перебои с водо- и электроснабжением, уточнили журналисты.
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