В Новокузнецке при падении дерева на легковушку погибли два человека

В Новокузнецке на легковую машину упало дерево. Погибли два человека, пишет Telegram-канал Mash.

Так, в Железногорске лист профнастила, сорванный ветром с одного из домов, смял несколько машин, в Красноярске без кровли остались школа и нежилое здание.