Жителя Удмуртии задержали по подозрению в убийстве двоих детей

Следователи СК РФ по Удмуртской Республике задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственных детей, сообщили в региональном управлении ведомства. По данным правоохранителей, задержанный зарезал семилетнего сына и трехлетнюю дочь из-за неприязни к жене, которую испытывал в связи с бракоразводным процессом.

В рамках расследования уголовного дела принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что утром 18 ноября в Кезском районе 29-летний отец ударил ножом спящих детей, в результате полученных травм они скончались. После этого мужчина сбежал, позже правоохранители задержали его в лесном массиве. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних лиц.