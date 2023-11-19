В Белгородской области ранены двое мужчин в результате атак ВСУ

«Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. По окраине села Сподарюшино выпущено 6 минометных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона.