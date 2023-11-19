Бывшего главу приморского управления Росимущества арестовали

По данным ведомства, с января 2022 года по март 2023 года фигурант обеспечил прием документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок. Затем обвиняемый поспособствовал присвоению и сбыту на рынок данного имущества. Так потерпевший купил три тысячи наборов инструментов на 5,5 миллиона рублей, не зная об их происхождении.