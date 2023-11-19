В Новокузнецке на женщину упала огромная вывеска

В Новокузнецке возле торгового центра на женщину упала огромная вывеска. Горожанка осталась жива, но получила серьезные травмы, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября, возле ТЦ «Сити Молл».

По данным канала, на помощь женщине бросились прохожие. Они подняли вывеску и помогли пострадавшей.