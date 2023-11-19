Мужчина попытался украсть девочку с детской площадки

Девочка вместе с другими детьми играла на площадке, когда к ней подбежал мужчина и, схватив ее, потащил в сторону кустов. Ребенка спасла соседка, услышавшая крик. Женщина выбежала на улицу и отобрала у нападавшего девочку, после чего вызвала полицию. Злоумышленника удалось задержать, сейчас он находится в РОВД. По словам соседей, мужчина живет в городе недавно и страдает психическим заболеванием.