Стало известно о падении обломков дрона ВСУ на Горьковское шоссе

Обломки уничтоженного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на Горьковское шоссе в районе подмосковного поселка Монино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас дорога перекрыта в обе стороны. Предварительно, люди не пострадали. По информации Telegram-канала Mash, обломок задел одну из машин.

Сервис «Яндекс Карты» показывает, что на Горьковском Шоссе в районе города Старая Купавна образовался затор автотранспорта.