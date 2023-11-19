На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на территории Сахалинской области рядом с Курильскими островами. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Эпицентр [землетрясения находился] в 52 км юго-восточнее села Малокурильское (остров Шикотан, южная группа Курильских островов - прим. ТАСС)", - сообщили в ведомстве.
Землетрясение было зафиксировано на глубине 63 км. Его могли ощутить на Шикотане и на Кунашире силой 2-3 балла.