Солистка Мариинки получила травму во время спектакля

Первая солистка Мариинского театра Мария Хорева получила травму во время спектакля «Лебединое озеро». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мария Хорева получила травму во время спектакля», — рассказали в Мариинском театре.

В пресс-службе добавили, что театральный коллектив надеется на скорое восстановление Марии и желает ей быстрого выздоровления.

Хорева – прима Мариинского театра. Она работает в труппе с 2018 года. Балерина исполняет партии в десяти спектаклях, среди которых «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

На этой неделе балерина написала в Telegram-канале, что планирует участвовать в творческом вечере Владимира Шклярова. Он должен пройти 20 ноября в Кремлевском дворце.