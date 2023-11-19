Раскрыты подробности подрыва на мине судна с зерном из Украины

Балкер Georgia S, вышедший из Одессы с грузом украинского зерна и подорвавшийся на мине, продолжил путь. Об этом сообщила газета «Думская».

По информации издания, мина, взорвавшаяся рядом с судном, оказалась противопехотной. Капитан балкера под флагом Либерии неверно оценил ситуацию и подал сигнал бедствия. Корабль и груз повреждений не получили,

По данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, сейчас Georgia S уже прошел Босфор и находится в очереди на прохождение пролива Дарданеллы.