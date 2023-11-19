ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли поселок Ровеньки.

ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
© РИА Новости

По словам главы региона, пострадавших нет.

По предварительным данным, повреждено три частных домовладения, также повреждения линия электропередачи. Подомовой обход территории поселка будет продолжен в светлое время суток.

Накануне, 18 ноября Гладков сообщил, что по области с территории Украины за день было выпущено более 50 снарядов.

Также 18 ноября сообщалось об атаке беспилотника на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа. В результате два человека получили ранения, у них осколочные ранения ног.

Стало известно о падении обломков дрона ВСУ на Горьковское шоссе

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