ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли поселок Ровеньки.

По словам главы региона, пострадавших нет.

По предварительным данным, повреждено три частных домовладения, также повреждения линия электропередачи. Подомовой обход территории поселка будет продолжен в светлое время суток.

Накануне, 18 ноября Гладков сообщил, что по области с территории Украины за день было выпущено более 50 снарядов.