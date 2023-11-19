12-летний подросток признался в убийстве одноклассника топором

В убийстве 12-летнего школьника в городе Ачинске Красноярского края признался его одноклассник. Об этом Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

По его словам, погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гость стал оскорблять сверстника. Тот взял в сенях топор и ударил приятеля по голове. После этого он вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке и сбросил тело в воду.