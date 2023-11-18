В Подмосковье семейный конфликт закончился для россиянки поездкой в психбольницу

В Подмосковье женщина ранила ножом мужа и свекровь
В Подмосковье женщина нанесла многочисленные травмы супругу и свекрови во время семейных разборок. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел в Мытищах. Между членами семьи завязался конфликт, в результате которого 43-летняя женщина схватила кухонный нож и ранила мужа. После этого россиянка нанесла травму свекрови.
Агрессивную женщину смогла успокоить только ее мать. Родственница зачинщицы вызвала полицию и скорую помощь. Специалисты оперативно прибыли на место, медики диагностировали у свекрови ранение бедра, о травмах ее сына не сообщается.
Полиция задержала подозреваемую и направила в психиатрическую лечебницу. Известно, что женщина состояла на учете в ПНД.
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