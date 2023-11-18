В Москве перед судом предстанет ранее судимый 20-летний юноша, обвиняемый в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом в субботу, 18 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам собеседницы «ВМ», со своего балкона мужчина увидел распахнутое настежь окно соседней квартиры. Злоумышленник перелез через перила, а затем по крыше пристройки, прилегающей к дому, подошел к открытому окну. Убедившись, что в квартире никого нет, молодой человек проник в помещение и похитил робот-пылесос.

Спустя некоторое время после кражи он попытался сдать пылесос в ломбард. Однако у преступника ничего не получилось — гаджет оказался сломанным. После этого молодой человек выбросил пылесос в мусорный бак.