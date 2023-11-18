Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве

Драка произошла в Дарницком районе Киева между бойцами из США , Великобритании , Канады и Румынии , пострадали американец, канадец и румын, сообщили украинские СМИ.

Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.