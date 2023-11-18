Погибшие в Индии российские туристы оставили записки

Смерть двух россиян в Индии, по предварительным данным, не носила насильственного характера. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ со ссылкой на данные полиции.

Ранее стало известно, что в термальном бассейне в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии обнаружили тела двух граждан России - мужчины и женщины.

Рядом с телами туристов обнаружены их телефоны и паспорта. Кроме того, была найдена предположительно написанная женщиной записка с указанием вернуть телефон ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить вещи погибших в дипмиссию РФ.