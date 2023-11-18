В Петербурге в парке найден завернутый в одеяло младенец

«Семнадцатого ноября в 07:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от прохожего о том, что в Пушкине, напротив дома 42 по Павловскому шоссе на территории «Отдельного парка», обнаружен новорожденный ребенок», — говорится в сообщении.