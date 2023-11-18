В Петербурге в парке найден завернутый в одеяло младенец
В Санкт-Петербурге на территории одного из парков найден младенец, завернутый в одеяло, сообщается 18 ноября в соцсетях регионального управления МВД РФ.
Отмечается, что возраст ребенка составляет примерно один месяц. В настоящее время его передали бригаде скорой помощи. Местонахождение родителей устанавливается.
«Семнадцатого ноября в 07:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от прохожего о том, что в Пушкине, напротив дома 42 по Павловскому шоссе на территории «Отдельного парка», обнаружен новорожденный ребенок», — говорится в сообщении.
Как писала «Парламентская газета», ранее в Ачинске Красноярского края пропал 12-летний мальчик, который не вернулся после уроков домой. В настоящее время сотрудники полиции, волонтеры, спасатели и члены семьи ведут поисковые мероприятия.