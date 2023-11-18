Киллер Пустовалов таинственно исчез из колонии

На выпустившегося из колонии серийного убийцу Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат пришли посмотреть те, кто приносит передачки, и журналисты СМИ. Но киллер так и не появился на людях. Об этом сообщает «Московский Комсомолец в Твери». Источники издания утверждают, что Солдат давно находится не в поселке Монино в Нелидовском округе.

«Его под прикрытием вывезли вечером четверга из колонии. Могли отправить в другую, чтобы там он вышел на свободу без привлечения лишнего шума. Солдат, кстати, сменил имидж — вроде как, у него появилась борода», — рассказали очевидцы.

Издание уточняет, что к киллеру в колонию не раз приезжала гражданская супруга. Также на свободе у Саши Солдата осталось немало врагов.

Некоторые из очевидцев утверждают, что люди ждали Пустовалова еще в четверг, стоя у колонии. А в пятницу был замечен черный минивэн. Люди в нем переговаривались о том, что должны доставить убийцу в определенное место. Им ответили, что на данный момент его нет на территории колонии.

Как сообщает telegram-канал 112, есть версия, что Солдат сам попросился не выходить в конце срока.

«Киллер сам попросил не выходить в конце своего срока, чтобы не светиться перед журналистами», — говорится в посте.

Известно, что у колонии продолжают дежурить представители СМИ.