Известный иконописец госпитализирован с ножевым ранением

В ночь на 18 ноября в больницу с ножевым ранением доставили известного иконописца Аркадия Холопова, сообщает MK.RU со ссылкой на свой источник. Скорую помощь вызвали на адрес мастерской Холопова в подмосковном Сервиевом Посаде примерно в 1:00 ночи.

Обстоятельства случившегося уточняются. 56-летний Холопов — один из самых известных иконописцев Помосковья. С 1997 по 2009 год он заведовал инконописной мастерской Троице Сергиевой Лавры. Известность получил как иконописец из байкерского клуба «Ночные волки».

В Челябинске в конце октября в баре Gipsy произошла ссора между посетителями, один из участников конфликта взялся за нож и ранил троих человек. Один из мужчин скончался в карете скорой помощи. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого 21-летнего мужчину, при нем был обнаружен предмет, похожий на нож.