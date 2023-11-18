Игра с котенком обернулась смертью для четырехлетнего мальчика

Четырехлетний ребенок в Саратове скончался во время игры с котенком, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, малыш запутался в шнурке и задохнулся, пока за ним присматривала бабушка.

Как выяснил канал, ребенок использовал для игры шнурок, который был привязан к двери, и пока пенсионерка занималась домашними делами, мальчик запутался в шнурке, что и привело к асфиксии. SHOT отмечает, что женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики только констатировали смерть ребенка. По информации канала, внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика они не обнаружили, прокуратура начала проверку.

Ранее врачи областной детской больницы в Саратове извлекли из желудка ребенка два литра монтажной пены. Как оказалось, мальчик, страдающий аутистическим расстройством, выдавил себе в рот и проглотил все содержимое баллона, пока родителей не было дома. Если бы операция не была проведена вовремя, ему грозило бы развитие кишечной непроходимости и, как следствие, сепсис.