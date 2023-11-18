Свердловские пожарные потушили загоревшийся отель
Спасатели ликвидировали открытое горение отеля «Дружинино» в районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение в гостинице. Проводится проливка и разборка конструкций», — сказано в сообщении.
Пожар возле трассы Пермь — Екатеринбург охватил тысячу квадратных метров. Сотрудникам и постояльцам гостиницы удалось эвакуироваться самостоятельно. По информации МЧС, пострадавших не оказалось.