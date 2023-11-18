В Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огнь на Поклонной горе и разбросал венки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в ночь на 18 ноября, 49-летний мужчина находился на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» и пытался потушить Вечный огонь из пластиковой бутылки с неизвестной жидкостью.