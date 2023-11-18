Участницу шоу «Пацанки» задержали в Москве после объявления в розыск

В Москве задержали участницу реалити-шоу «Новые Пацанки» Милу Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова) после объявления в розыск. Об этом сообщает Baza в своем Telegram -канале.

Отмечается, что 26-летняя девушка была в федеральном розыске с конца сентября этого года. Ее объявлял в розыск краснодарский отдел полиции.

20 сентября пресс-служба телеканала «Пятница!» проинформировала, что Грац была задержана. Она шантажировала съемочную группу проекта, угрожала физической расправой и вымогала деньги. Как уточнялось, у нее уже были судимости. Девушка не раз привлекалась к ответственности и пребывала в СИЗО. Сообщалось, что участница шоу оказывала психологическое давление на одного из редакторов, который затем был уволен. Грац отпустили на следующий день.