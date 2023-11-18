Двое россиян найдены мёртвыми на севере Индии

Тела мужчины и женщины обнаружены в долине реки Парвати в районе населённого пункта Маникаран. Такие данные ТАСС привели в полиции штата Химачал-Прадеш. «Они найдены у горячего источника. Полиция пока не видит криминальной составляющей, идёт следствие», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что на телах есть раны, однако они «не смертельные». Правоохранитель добавил, что на месте гибели обнаружены лезвие, мобильный телефон и свечи. Отмечается, что в гостевом доме, где жили россияне, была записка. В ней содержалась просьба передать личные вещи в российское посольство и родственникам.