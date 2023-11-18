Тела двух россиян обнаружены в предгорьях Гималаев в Индии

Двое двух россиян обнаружили в долине реки Парвати в районе населённого пункта Маникаран индийского штата Химачал-Прадеш.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

«Тела мужчины и женщины найдены у горячего источника», — сказано в заявлении.

Уточняется, что на телах имелись раны, но они не были смертельными.

Кроме того, в гостевом доме, где жили граждане России, найдена записка на английском языке, в которой содержится просьба передать личные вещи в российское посольство и родственникам.

Также отмечается, что полиция ещё не видит криминальной составляющей и идёт следствие.