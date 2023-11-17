Стали известны подробности вооруженного ограбления в Москве

Появились подробности нападения со стрельбой на курьеров в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нападение произошло на Пресненском валу возле отделения банка. Несколько курьеров несли крупную сумму денег к автомобилю, когда к отделению подъехал серый Mercedes. Когда автомобили поравнялись, находящиеся внутри иномарки открыли огонь по курьерам, после чего отобрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Отмечается, что таким образом преступники украли около 300 миллионов рублей. Кроме того, один из курьеров получил ранение. В данный момент полиция ищет грабителей — расследование нападения взяла на контроль прокуратура ЦАО, был объявлен план перехват.