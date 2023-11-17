МАГАТЭ сообщило об отключении одного из энергоблоков ЗАЭС

Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции временно отключали от электричества, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В организации уточнили, что отключение от электросети произошло в начале текущей недели. Для работы энергоблока задействовали аварийные дизельные генераторы.

Эксперты МАГАТЭ начали расследование причин отключения. Инцидент не затронул остальные энергоблоки.