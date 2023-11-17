У банка в Москве ограбили курьеров с 300 миллионами рублей

В Москве на Пресненском валу ограбили курьеров Российского финансового банка. У них был мешок с 300 миллионами рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Двух курьеров с 300 миллионами рублей ограбили у банка на Пресненском валу в Москве», — передает telegram-канал Mash.

По данным telegram-канала, рядом с курьерами остановился черный автомобиль Mercedes. Из него вышли неизвестные и выстрелили в курьеров из травматического пистолета, после чего скрылись. Теперь их разыскивает полиция.