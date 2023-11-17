В Узбекистане разбился вертолет Ми-8 вооруженных сил

"17 ноября 2023 г. в 20:15 (18:15 мск - прим. ТАСС) вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" [в Самаркандской области] потерпел крушение. В результате аварии экипаж вертолета погиб. В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.