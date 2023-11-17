Вооруженные преступники ограбили банк в Москве

По предварительным данным, грабители произвели восемь выстрелов, после чего похитили крупную сумму денег. Преступники скрылись на автомобиле Mercedes. Полиция ввела план «Перехват» для их поимки.

10 ноября сообщалось, что в Москве девушка совершила ограбление офиса ломбарда на улице Красного Маяка. Она вынула пистолет и потребовала от сотрудников деньги, после чего произвела предупредительный выстрел. Девушку задержали росгвардейцы. По ее словам, на преступление ее подтолкнули мошенники, которые убедили, что так она поможет поймать преступников. Она по их указке купила пистолет и пришла в ломбард.