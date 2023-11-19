В тюменском аэропорту на 5,5 часов задержали рейс до Омска

В тюменском аэропорту Рощино на 5,5 часов задержали рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО», следующего до Омска. Данные указаны на онлайн-табло аэропорта.
«Рейса UVT-265 Тюмень — Омск. По расписанию самолет должен был вылететь из Рощино 19 ноября в 00:30, однако теперь он выдвинется в 06:00 этого же дня», — сообщается на онлайн-табло в Рощино.
URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» задержала вылеты двух рейсов из Тюмени на шесть часов. Тогда самолеты следовали до Санкт-Петербурга и Москвы.