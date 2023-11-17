Полиция задержала 139 участников массовой драки в Свиблово

В отделении УИиОС ГУ МВД России по Москве рассказали о задержании 139 участников массовой драки на стройке в московском районе Свиблово. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам полковника внутренней службы Владимира Васенина, сообщение о драке поступило в дежурную часть Отдела МВД России ещё 16 ноября. Согласно имеющимся данным, на одном из строительных объектов района вспыхнул бытовой конфликт между рабочими. Ругань переросла в драку, после которой два человека обратились за медицинской помощью.

По факту массовой драки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». При этом 76 из 139 задержанных были привлечены по статье «мелкое хулиганство».