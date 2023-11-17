Полицейские задержали более сотни рабочих после драки на стройке в Свиблово

В территориальные отделы полиции Москвы были доставлены 139 человек, которые участвовали в массовой драке на стройке в Свиблово.

Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин, иноырмация о конфликте поступила в дежурную часть Отдела МВД России по району Свиблово 16 ноября. Сообщалось, что на одном из строительных объектов возник конфликт. На место происшествия для пресечения противоправных действий были направлены сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой два человека обратились за медицинской помощью.