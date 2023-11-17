Автобус с россиянами обстреляли из рогатки на Пхукете

Полиция Пхукета задержала двух мужчин за обстрел 10 туристических автобусов из рогатки. При этом в одном из атакованных автобусов ехали туристы из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Thaiger.

Отмечается, что задержанным 34 и 29 лет. С конца октября они успели расстрелять 10 туристических автобусов. В качестве снарядов мужчины использовали шариковые подшипники — информация о пострадавших пока не поступала.

Согласно предварительным данным, мужчины получали за обстрел автобусов вознаграждение — за атаку одного автобуса им платили по 1 тысяче тайских батов, что равняется 28 долларов США по текущему курсу, плюс надбавку в ещё одну тысячу батов. Заказчик нападений на данный момент неизвестен.