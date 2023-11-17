Мошенники обманули российского кинохудожника почти на полмиллиона рублей

В Москве мошенники обманули 78-летнего кинохудожника Игоря Лемешева почти на полмиллиона рублей, убедив положить деньги на «безопасный» счет. Об этом сообщает Telegram -канал Shot.

По данным канала, накануне потерпевшему позвонили аферисты и представились сотрудниками Центробанка. Звонившие сообщили, что счета Лемешева подвергаются мошенническим действиям, и убедили снять деньги и перечислить их на якобы безопасный счет. Это мужчина и сделал. Позже художник понял, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб от действий злоумышленников составил 446 тысяч рублей, по данному факту проводится проверка.