Спасатели закончили разбор завалов в Астрахани

Сегодня в Минстрое объяснили обрушение дома в Астрахани проблемой надзорных органов. Глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что подобные происшествия можно предотвратить, если «внимательную работу и контроль соответствующих ведомств» будут вести лучше.