Спасатели закончили разбор завалов в Астрахани
Накануне там обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Погибла 85-летняя женщина.
«Работы с использованием инженерной техники завершены в полном объёме. Вывезено 35 кубометров конструктивных элементов здания», — передаёт пресс-служба регионального главка МЧС.
Сегодня в Минстрое объяснили обрушение дома в Астрахани проблемой надзорных органов. Глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что подобные происшествия можно предотвратить, если «внимательную работу и контроль соответствующих ведомств» будут вести лучше.
СК возбудил уголовное дело. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации.