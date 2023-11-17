Mash: у самолета «Победы» во время взлета разорвало шасси
Во время взлета у самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Санкт-Петербурга в Сочи, разорвало шасси. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«По нашей информации, после того, как авиалайнер вылетел из Пулково, сотрудники аэропорта обнаружили на взлетно-посадочной полосе обрывки резины», — передает telegram-канал Mash.
По данным канала, они принадлежали этому самолету.
Когда лайнер приземлился, поломка подтвердилась. Разорванные шасси не помешали пилотам успешно приземлиться.