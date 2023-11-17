Во Франции экоактивисты сообщили о минировании аэропорта
В аэропорт города Кан на северо-западе Франции через журналистов передали письмо, в котором «французские экологические активисты» заявили, что заложили взрывчатку на территории аэропорта. Об этом сообщает France 3.
«Бомба была заложена вокруг взлетной полосы и будет взорвана в 12:00», — заявили авторы письма.
Они отметили, что «оставили возможность уведомить полицию, чтобы ущерб был только материальным».
Полиция начала проверки на территории аэропорта. Из-за сообщения о бомбе авиасообщение было нарушено, аэропорт приостановил работу.
В своем письме группа анонимных активистов заявила, что перелеты вредят экологии.
«Вместо сокращения авиаперевозок власти предпочитают расширять аэропорты», —подчеркнули они.
France 3 отмечает, что в Кане запланировали строительство нового терминала. Сейчас на аэропорт приходится 80 процентов авиатрафика Нормандии.
18 октября шесть французских аэропортов были эвакуированы из-за сообщений о бомбах. Сообщения были получены аэропортами Лилля, Брона, Ниццы, Нанта, Тулузы и Бове, расположенного неподалеку от Парижа. Аэропорты были проверены, угроза не подтвердилась.