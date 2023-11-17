Во Франции экоактивисты сообщили о минировании аэропорта

В аэропорт города Кан на северо-западе Франции через журналистов передали письмо, в котором «французские экологические активисты» заявили, что заложили взрывчатку на территории аэропорта. Об этом сообщает France 3.

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«Бомба была заложена вокруг взлетной полосы и будет взорвана в 12:00», — заявили авторы письма.

Они отметили, что «оставили возможность уведомить полицию, чтобы ущерб был только материальным».

Полиция начала проверки на территории аэропорта. Из-за сообщения о бомбе авиасообщение было нарушено, аэропорт приостановил работу.

В своем письме группа анонимных активистов заявила, что перелеты вредят экологии.

«Вместо сокращения авиаперевозок власти предпочитают расширять аэропорты», —подчеркнули они.

France 3 отмечает, что в Кане запланировали строительство нового терминала. Сейчас на аэропорт приходится 80 процентов авиатрафика Нормандии.