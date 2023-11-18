Два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе под Белгородом

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок под Белгородом. В результате вражеских действий пострадали два человека. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

© телеграм-канал "Настоящий Гладков"

"В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали – у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что сейчас пострадавшие находятся в белгородской больнице №2. Там специалисты предоставляют им всю необходимую помощь, подчеркнул Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Также осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля.