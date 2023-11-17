Опубликовано видео жестокого обращения с ребенком в детсаду Красноярска

В Красноярске полиция начала проверку после публикации в Сети видео, на котором воспитательница детского сада хватает двухлетнюю девочку за волосы, передает пресс-служба краевого УМВД. Инцидент произошел 10 ноября. Мать одной из воспитанниц засняла факт жестокого обращения через уличное окно. Кадры опубликовал телеканал ТВК.

В ходе мониторинга Telegram-каналов в одном из них сотрудниками полиции была выявлена публикация о том, что воспитательница детского сада на ул. Линейная применила к двухлетнему ребёнку физическую силу, оттаскав за волосы, — сообщили в полиции.

По данным ТВК, инцидент произошел в детском саду «Академия детства». Мать, снявшая инцидент на камеру, изначально планировала лишь снять милое видео, на котором ее дочь играет с другой воспитанницей.

Решила снять видео, чтобы показать маме, как дочери весело. В это время воспитатель сидела за ноутбуком, не смотрела за детьми, не занята была никакими делами. В какой-то момент она резко схватила дочь за волосы и дернула в сторону полок. А потом резко отпустила, скорее всего, заметив кого-то за окном, — рассказала мать девочки.