Москвич передумал идти в армию и сбежал из пункта сборов на службу

В Москве призывник передумал идти в армию и сбежал из пункта сборов на службу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у пункта сборов на военную службу на улице Дмитрия Ульянова. Попавший под осенний призыв 25-летний житель Академического района успешно прошел медкомиссию и прибыл в назначенные место и время.

Однако, постояв некоторое время у входа в пункт сборов, он передумал отправляться в армию и сбежал. В отношении призывника возбудили уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Сейчас его разыскивают.

До этого в Москве отец увез сына на автомобиле Lexus с призывного пункта. Машина объявлена в розыск, местонахождение сбежавшего устанавливается.