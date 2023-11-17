В Черном море возле Одессы прогремел взрыв

Взрыв произошел в Черном море возле Одессы. Как сообщает «МК» со ссылкой на местные Telegram-каналы, с побережья виден столб черного дыма.

Предположительно, могла сдетонировать мина. Точные причины происшествия и его подробности пока неизвестны. О пострадавших также не сообщается.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области. Как рассказывал замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол, после штормов они устремляются к берегу — большая часть детонирует на отмелях, однако бывают случаи, когда их выбрасывает на сушу.