СК назвал предварительную причину обрушения дома в Астрахани
В Следственном комитете (СК) РФ назвали предварительной причиной обрушения жилого дома в Астрахани ремонт, в ходе которого были повреждены несущие стены. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Обрушение произошло во время эвакуации жителей, которые примерно за полчаса до этого сообщили спасателям о трещине в стене здания. В доме было четыре подъезда и 80 квартир, в которых проживали больше 200 человек.
В результате обрушения погибла 84-летняя жительница дома, которая не успела спуститься с пятого этажа. В МЧС сообщили, что под завалами людей нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 109 и 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).
В СК заявили, что, по предварительным данным, причиной обрушения стало проведение в одной из квартир «неустановленными лицами» строительно-ремонтных работ, повредивших несущие конструкции.