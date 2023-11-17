СК назвал предварительную причину обрушения дома в Астрахани

В Следственном комитете (СК) РФ назвали предварительной причиной обрушения жилого дома в Астрахани ремонт, в ходе которого были повреждены несущие стены. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Обрушение произошло во время эвакуации жителей, которые примерно за полчаса до этого сообщили спасателям о трещине в стене здания. В доме было четыре подъезда и 80 квартир, в которых проживали больше 200 человек.

В результате обрушения погибла 84-летняя жительница дома, которая не успела спуститься с пятого этажа. В МЧС сообщили, что под завалами людей нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 109 и 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).