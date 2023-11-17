Появились кадры обрушившегося в Астрахани дома, снятые с коптера

МЧС показало кадры разбора завалов на месте обрушившегося многоэтажного дома в Астрахани. В ведомстве отметили, что с помощью специализированной техники вывезено уже 90% обломков.

Спасатели продолжают работы на месте обрушения. Судя по видео, рядом с местом происшествия МЧС установило оперативный штаб.

Ранее в МЧС по Астраханской области заявили, что под завалами частично обрушившегося многоквартирного дома никого не осталось. Кроме того, все проживающие установлены, пропавших нет.

Вечером 16 ноября стало известно об обрушении пятиэтажного дома в Астрахани. Рухнули второй и третий подъезды. В результате происшествия погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.