Мужчина получил пять лет строгого режима за попытку изнасиловать двух женщин на юге Москвы

Приговором суда 37-летний мужчина признан виновным в покушении на изнасилование двух женщин на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Мужчину осудили за попытку изнасиловать двух женщин на юге Москвы
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«Следствием и судом установлено, что вечером 7 июля 2023 года мужчина, находясь около жилого дома вблизи ул. Симоновский Вал, применяя насилие в отношении ранее незнакомой девушки, попытался совершить в отношении последней изнасилование. Однако она оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия. Не желая прекращать преступные действия, мужчина попытался совершить аналогичное преступление в отношении еще одной незнакомой ему жительницы столицы около жилого дома вблизи Крутицкой набережной», – сказала собеседница агентства.

Фигуранта задержали. На допросе он полностью признал вину. Следователи также выяснили, что ранее мужчина судим за особо тяжкое преступление. Сотрудники СК полностью изобличили фигуранта в содеянном, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

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Симоновский районный суд Москвы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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