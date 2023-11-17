Мужчину осудили за попытку изнасиловать двух женщин на юге Москвы

Мужчина получил пять лет строгого режима за попытку изнасиловать двух женщин на юге Москвы
Приговором суда 37-летний мужчина признан виновным в покушении на изнасилование двух женщин на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
«Следствием и судом установлено, что вечером 7 июля 2023 года мужчина, находясь около жилого дома вблизи ул. Симоновский Вал, применяя насилие в отношении ранее незнакомой девушки, попытался совершить в отношении последней изнасилование. Однако она оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия. Не желая прекращать преступные действия, мужчина попытался совершить аналогичное преступление в отношении еще одной незнакомой ему жительницы столицы около жилого дома вблизи Крутицкой набережной», – сказала собеседница агентства.
Фигуранта задержали. На допросе он полностью признал вину. Следователи также выяснили, что ранее мужчина судим за особо тяжкое преступление. Сотрудники СК полностью изобличили фигуранта в содеянном, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).
Симоновский районный суд Москвы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.