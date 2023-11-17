Мужчину осудили за попытку изнасиловать двух женщин на юге Москвы

«Следствием и судом установлено, что вечером 7 июля 2023 года мужчина, находясь около жилого дома вблизи ул. Симоновский Вал, применяя насилие в отношении ранее незнакомой девушки, попытался совершить в отношении последней изнасилование. Однако она оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия. Не желая прекращать преступные действия, мужчина попытался совершить аналогичное преступление в отношении еще одной незнакомой ему жительницы столицы около жилого дома вблизи Крутицкой набережной», – сказала собеседница агентства.