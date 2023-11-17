Взрыв прогремел в здании Ереванского госуниверситета

В здании Ереванского государственного университета прогремел взрыв. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По информации СМИ, взрыв прогремел на факультете химии — за ним последовало возгорание. На месте работают спасатели. Минздрав Армении заявил, что в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали — их доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пресс-секретарь вуза Кнар Мисакян отметила, что пожар уже удалось потушить. Как сообщает «Sputnik Армения», дополнительную информацию о происшествии представители ЕГУ пообещали предоставить позднее.