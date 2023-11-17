В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 17 ноября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты шести воздушных судов, три — отменили. Во Внуково перенесли шесть авиарейсов, в Шереметьево задержали четыре рейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.