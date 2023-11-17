МЧС: под завалами части рухнувшего дома в Астрахани людей нет

Спасатели установили всех граждан, которые проживали в обрушившейся части дома в Астрахани. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, пропавшие отсутствуют — под завалами людей нет.

Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. В результате инцидента один человек погиб, еще несколько числились пропавшими без вести.

«Согласно списку учёта жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют», — заявили в МЧС.

Сейчас на месте продолжается разбор поврежденных строительных конструкций.