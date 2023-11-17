МЧС: под завалами части рухнувшего дома в Астрахани людей нет
Спасатели установили всех граждан, которые проживали в обрушившейся части дома в Астрахани. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, пропавшие отсутствуют — под завалами людей нет.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. В результате инцидента один человек погиб, еще несколько числились пропавшими без вести.
«Согласно списку учёта жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют», — заявили в МЧС.
Сейчас на месте продолжается разбор поврежденных строительных конструкций.
Ранее сообщалось, что по предварительной информации следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир — во время были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.