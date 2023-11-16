Появилось видео момента обрушения дома в Астрахани

Ранее Бабушкин сообщил об обрушении пятиэтажного дома. Рухнули второй и третий подъезды, был срочно создан оперативный штаб. В результате происшествия погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами. Незадолго до ЧП на здании 1962 года постройки появилась крупная трещина, которая обеспокоила многих жителей. Они пожаловались в управляющую компанию, прокуратура области уже организовала проверку в связи с произошедшим.