Замглавы дагестанского города ампутировали кисть после взрыва гранаты
Замглавы дагестанского города Буйнакска Гамзату Османову ампутировали кисть после взрыва светошумовой гранаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
По данным агентства, 30-летний Османов оказался в больнице с отрывом кисти левой руки в 14:15.
«Предположительно, он получил его в результате случайного взрыва светошумовой гранаты, находясь в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска», — говорится в тексте.
Источник агентства отметил, что взрыв не привел к разрушениям в доме и другие люди в результате инцидента не пострадали. В итоге Османову ампутировали кисть, его жизни ничего не угрожает. При этом отмечается, что замглавы с 15 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года находится в отпуске без денежного содержания по семейным обстоятельствам.