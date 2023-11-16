Замглавы дагестанского города ампутировали кисть после взрыва гранаты

«Предположительно, он получил его в результате случайного взрыва светошумовой гранаты, находясь в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска», — говорится в тексте.

Источник агентства отметил, что взрыв не привел к разрушениям в доме и другие люди в результате инцидента не пострадали. В итоге Османову ампутировали кисть, его жизни ничего не угрожает. При этом отмечается, что замглавы с 15 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года находится в отпуске без денежного содержания по семейным обстоятельствам.